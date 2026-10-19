Twee mannen gewond bij crash tegen boom in Oisterwijk

Een auto is maandag aan het eind van de middag in een bosgebied bij de Rosepdreef in Oisterwijk van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en daarna over de kop geslagen. In de auto zaten twee mannen. Beiden raakten gewond, een van hen moest naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen reed de auto kort voor het ongeluk met hoge snelheid over de weg door het bos. Even later werd een harde klap gehoord. Medewerkers van een nabijgelegen restaurant snelden naar de plek van het ongeluk en verleenden eerste hulp aan de inzittenden.

De auto kwam na de klap uiteindelijk weer op zijn wielen terecht. Beide mannen raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.

Bierfles en alcohollucht

Rond de auto hing volgens aanwezigen een sterke alcohollucht. Ook werd in de auto een fles bier aangetroffen. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor een aanvullende blaastest.

De schade aan de auto is groot. Op de Rosepdreef lagen na het ongeluk brokstukken verspreid over de weg. De weg was enige tijd afgesloten voor verkeer. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.