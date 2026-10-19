Bosz weet nog niet of Til kan spelen tegen Porto en kent meer vraagtekens

Het is nog niet duidelijk of Guus Til dinsdag kan meespelen in de Champions League-wedstrijd bij FC Porto. De PSV-speler viel zaterdag tegen ADO uit met een hoofdblessure, maar is wel mee afgereisd naar Portugal. Ruben van Bommel is niet van de partij. PSV-coach Peter Bosz weet sowieso nog weinig over de fitheid van zijn spelers, laat hij maandag op zijn persconferentie weten.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vraag die iedereen had na zaterdag: Hoe is het met Guus Til? Hij kwam zaterdag in de verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-1) verkeerd terecht na een kopduel en viel uit met een hoofdblessure. "Het ging gisteren al een stukje beter met hem, daarop hebben we besloten hem mee te nemen." Toch weet Bosz nog niet zeker of hij dinsdag een rol van betekenis kan spelen. "We gaan zo trainen en daarna zullen we beslissen." Van Bommel zeker niet

Wie sowieso niet zal spelen, is Ruben van Bommel. "Hij heeft zondag meegetraind, maar we hebben besloten dat hij hier nog geen rol kan spelen." De buitenspeler lijkt wel op tijd fit te zijn voor de wedstrijd met Feyenoord van zondag.