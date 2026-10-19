Bosz weet nog niet of Til kan spelen tegen Porto en kent meer vraagtekens
Het is nog niet duidelijk of Guus Til dinsdag kan meespelen in de Champions League-wedstrijd bij FC Porto. De PSV-speler viel zaterdag tegen ADO uit met een hoofdblessure, maar is wel mee afgereisd naar Portugal. Ruben van Bommel is niet van de partij. PSV-coach Peter Bosz weet sowieso nog weinig over de fitheid van zijn spelers, laat hij maandag op zijn persconferentie weten.
De vraag die iedereen had na zaterdag: Hoe is het met Guus Til? Hij kwam zaterdag in de verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-1) verkeerd terecht na een kopduel en viel uit met een hoofdblessure. "Het ging gisteren al een stukje beter met hem, daarop hebben we besloten hem mee te nemen."
Toch weet Bosz nog niet zeker of hij dinsdag een rol van betekenis kan spelen. "We gaan zo trainen en daarna zullen we beslissen."
Van Bommel zeker niet
Wie sowieso niet zal spelen, is Ruben van Bommel. "Hij heeft zondag meegetraind, maar we hebben besloten dat hij hier nog geen rol kan spelen." De buitenspeler lijkt wel op tijd fit te zijn voor de wedstrijd met Feyenoord van zondag.
Door het drukke programma meent Bosz nog weinig te weten van de fitheid van zijn selectie. Zo konden Mauro Júnior en Ivan Perišić zaterdag maar een beperkt aantal minuten spelen. "Ik moet de training van vandaag afwachten. Gisteren was een uitlooptraining en daarna moet ik kijken hoe ze er allemaal voorstaan.
Punten zijn belangrijk
PSV kan de punten in Portugal goed gebruiken. Tot nu toe haalden de Eindhovenaren één punt uit twee Champions League-wedstrijden. "In deze opzet is iedere wedstrijd belangrijk. Het is niet zo dat je na twee wedstrijden al een afscheiding ziet zoals bij een poulefase. De punten zijn morgen belangrijk." Gelukkig is de 62-jarige trainer zeker van zijn zaak. "Ik heb er iedere wedstrijd vertrouwen in, want ik maak ook de keuzes."
Bij Porto staat Francesco Farioli aan het roer. Twee seizoenen geleden versloeg hij PSV nog twee keer als coach van Ajax. "Maar ik denk dat hij graag met mij had geruild, want dat was hij kampioen geworden."
Bosz ziet risico's
Toch heeft de coach van de landskampioen veel respect voor zijn collega. "Ik herken een aantal dingen bij dit Porto uit zijn tijd bij Ajax. Zo laat hij een verdediger uitzakken tussen de verdedigers. Maar ook hij past zich aan." En dus ziet ook Bosz risico's. "Vorig jaar zijn ze kampioen geworden en ook nu hebben ze alles gewonnen in de competitie, daar neem ik mijn hoed voor af."
De Champions League-wedstrijd FC Porto - PSV start dinsdagavond om negen uur.