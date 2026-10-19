Tilburg legt ontwerp-Warmteprogramma ter inzage

Tilburg werkt aan een toekomst zonder aardgas en heeft daarvoor het ontwerp-Warmteprogramma opgesteld. Van 19 oktober tot en met 30 november 2026 kan iedereen het plan bekijken en hierop reageren. Ook de milieueffectrapportage en andere bijlagen zijn in deze periode in te zien.

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Het Warmteprogramma geeft richting aan de overstap naar duurzame warmte in Tilburg. Uiterlijk in 2050 moeten alle gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Dit vraagt om aanpassingen zoals betere isolatie, energiebesparing en de aanleg van warmtenetten. Het programma beschrijft welke stappen Tilburg zet om dit doel te bereiken.

In het ontwerp staat onder meer welke wijken en dorpen tussen 2027 en 2031 starten met het opstellen van plannen voor aardgasvrij verwarmen, koken en warm water. Daarnaast wordt uitgelegd welke duurzame warmteoplossingen kansrijk zijn en hoe de gemeente samenwerkt met inwoners en ondernemers via Wijkuitvoeringsplannen. Een aantal wijken, zoals Berkel-Enschot en Udenhout, werkt al aan deze uitvoeringsplannen.

Documenten inzien

Tot en met 30 november 2026 kun je het ontwerp-Warmteprogramma, de milieueffectrapportage en andere bijlagen bekijken. Dit kan digitaal via www.officielebekendmakingen.nl onder de naam “Ontwerp-Warmteprogramma Tilburg”. Op papier zijn de documenten beschikbaar bij Stadswinkel Centrum aan het Koningsplein in Tilburg.

Reageren op het plan

Tijdens de inzageperiode kun je een officiële reactie, een zogenaamde zienswijze, indienen. Dit kan digitaal, per post of mondeling. Alle reacties worden na 30 november verwerkt in een Nota van Beantwoording, waarin ook staat of het plan wordt aangepast. In maart of april 2027 neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit.

Meer informatie over het Warmteprogramma is te vinden op duurzamertilburg.nl.