Route Rulse laarzenpad aangepast na klachten

De wandelroute van het Rulse laarzenpad bij Asten-Someren is aangepast na klachten van een grondeigenaar over wandelaars die zijn weide beschadigden.

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Wandelaars trokken aan het raster van een weide omdat het wandelpad steeds smaller werd door afkalving van de beek de Kleine Dommel. Dit leidde tot alternatieve routes over particuliere grond. Na overleg met de eigenaar is de route omgeleid en is het wandelbruggetje verwijderd.

Ook het wandelknooppuntennetwerk in de omgeving zal binnenkort worden aangepast. De nieuwe route loopt nu door het beekdal van de Kleine Dommel en biedt een afwisselend landschap met heide en buitengebied bij Heeze. Het ommetje gaat over onverharde paden, waar laarzen nodig kunnen zijn in natte periodes.

Nieuwe markeringen en startpunten

De vernieuwde wandelroute is gemarkeerd met wandelroutepalen en pictogrammen met een witte laars. De route start bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Rul, maar een mooi ommetje van ongeveer zes kilometer kan ook vanuit Heeze worden gemaakt, vanaf de Hodibalduslaan.

De bewegwijzering is uitgevoerd door Binnenwerk, een organisatie die duurzame banen creëert voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. Binnenwerk werkt onder meer samen met Staatsbosbeheer en is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.