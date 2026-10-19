Fietsende pizzabezorger komt onder auto terecht bij ongeluk

Een pizzabezorger is maandagavond bij een ongeluk onder een auto terechtgekomen in de Laan van Tolkien in Geldrop. De brandweer moest eraan te pas komen om het meisje met haar fiets onder de auto vandaan te halen.

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De hulpdiensten waren massaal aanwezig. Twee ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon onderweg weer omdraaien. Het meisje op de fiets had voorrang. Hoe het er aan toe gaat met het meisje is niet bekend.



De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.