Sinterklaasintocht verhuist naar Leenderstrijp in 2027

Vanaf 2027 verhuist de sinterklaasintocht voor het eerst naar Leenderstrijp. Sinterklaas arriveert daar aan de Strijperdijk, waarna het feest zich voortzet op de pleinen in het dorp.

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De organisatie heeft besloten om de intocht van Sinterklaas vanaf volgend jaar jaarlijks af te wisselen tussen Leende en Leenderstrijp. Daarmee krijgt ook Leenderstrijp een vaste rol in de sinterklaasviering. Het programma begint met de aankomst van Sinterklaas aan de Strijperdijk en gaat daarna verder op verschillende pleinen in het dorp.

Dit jaar vindt de intocht nog plaats in Leende. Op zondag 22 november komt Sinterklaas om één uur ’s middags met de boot aan bij de Oostrikkerdijk. Aansluitend is er een feestelijk programma tot half vier ’s middags op drie locaties.

Activiteiten in Leende

In Leende worden drie plekken ingericht voor verschillende activiteiten. De Schammert wordt een dansplein waar kinderen samen met de Pieten kunnen dansen. Op het Kloosterhof staat muziek centraal en in de kerk is Sinterklaas zelf aanwezig. Kinderen kunnen daar met hem op de foto.

Met het nieuwe plan wil de organisatie beide dorpen afwisselend betrekken bij de sinterklaasintocht. Na Leende in 2026, is Leenderstrijp in 2027 aan de beurt.