PSV tegen FC Porto: strijd om eerste Champions League-zege

PSV speelt dinsdagavond tegen FC Porto in de Champions League. Beide ploegen hebben nog geen overwinning geboekt dit seizoen en treffen elkaar in het Estádio do Dragão in Portugal.

Gevonden voor jou

Om negen uur ’s avonds begint de wedstrijd tussen PSV en FC Porto in Porto. Voor beide teams is dit de derde speelronde in de UEFA Champions League. PSV wist tot nu toe slechts één punt te behalen, dankzij een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. In de tweede wedstrijd verloor de ploeg van Peter Bosz met 1-0 van RB Leipzig. Toch zag Bosz positieve punten in het spel tegen de Duitsers, ondanks het teleurstellende resultaat.

FC Porto in topvorm in eigen competitie

Het Portugese FC Porto, onder leiding van Francesco Farioli, heeft een uitstekende start gemaakt in de nationale competitie. De ploeg staat met 24 punten bovenaan de Primeira Liga en is tot nu toe foutloos. Vorig seizoen won Porto onder Farioli ook al de landstitel. In de Champions League verloopt het echter minder soepel. De eerste twee wedstrijden gingen verloren, waaronder een 3-2 nederlaag tegen Real Betis. Gabri Veiga en Samuel Aghehowa scoorden in dat duel.

FC Porto draagt de bijnaam Os Dragões, wat 'de Draken' betekent. Deze draak is een belangrijk symbool voor de club en komt terug in het logo en de naam van het stadion, Estádio do Dragão.

Europese ontmoetingen tussen PSV en Porto

PSV en FC Porto hebben elkaar vier keer eerder getroffen in Europese competities. De eerste ontmoeting vond plaats in 1988, toen PSV een indrukwekkende 5-0 overwinning boekte in Eindhoven. Porto won de return met 2-0. In 1992 speelden de ploegen opnieuw tegen elkaar, met een 2-2 gelijkspel in Portugal en een 0-1 overwinning voor Porto in Eindhoven.

De Portugese club heeft een rijke historie in Europese toernooien. FC Porto won de Champions League tweemaal, in 1987 en 2004. De laatste keer was onder leiding van José Mourinho, die ook in 2003 de UEFA Cup met Porto wist te winnen. Bobby Robson, voormalig trainer van PSV, heeft eveneens een geschiedenis bij FC Porto. Hij werd in 1994 aangesteld als trainer van de Portugese club.