Steeds meer mensen bereiden zich voor op noodsituaties

Ruim vier op de tien Nederlanders hebben zich voorbereid op noodsituaties. De campagne Denk vooruit helpt mensen om nog beter voorbereid te zijn, bijvoorbeeld door een noodvoorraad aan te leggen.

Gevonden voor jou

Steeds meer Nederlanders nemen maatregelen om voorbereid te zijn op noodsituaties. De overheid speelt hierbij een rol, maar kan niet overal tegelijk ingrijpen. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf weten wat ze moeten doen in de eerste 72 uur van een noodsituatie.

De Denk vooruit-campagne biedt praktische tips en stelt vragen die helpen om beter voorbereid te zijn. Heb je bijvoorbeeld contant geld in huis, voor het geval een cyberaanval pinnen onmogelijk maakt? Of weet je wie de kinderen opvangt als je door extreem weer niet thuis kunt komen?

Drie stappen voor voorbereiding

De campagne benadrukt drie stappen om beter voorbereid te zijn. Stap één is het aanleggen van een noodvoorraad. Denk hierbij aan water, eten, medicijnen, babyvoeding of voer voor huisdieren. Ook wc-papier kan handig zijn.

Stap twee is het vastleggen van afspraken binnen je gezin of omgeving. Bespreek bijvoorbeeld hoe jullie elkaar bereiken en wie hulp nodig heeft. Dit kan met een noodplan waarin alles duidelijk staat beschreven.

Stap drie is het aangaan van gesprekken. Praat met je buren, familie of vrienden over wat zij nodig hebben en hoe jullie elkaar kunnen ondersteunen. Door samen te werken sta je sterker in een noodsituatie.

Met deze stappen wil de Denk vooruit-campagne mensen bewust maken van de noodzaak om voorbereid te zijn. Meer informatie over de campagne en tips voor noodsituaties zijn te vinden via de officiële website.