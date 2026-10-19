Inwoners van Eersel kunnen weer meedoen aan peiling

Inwoners van de gemeente Eersel ontvangen deze week een uitnodiging voor de tweejaarlijkse Inwonerspeiling. Het onderzoek richt zich op onderwerpen zoals veiligheid en leefbaarheid.

Gevonden voor jou

Alle inwoners van 18 jaar en ouder in Eersel krijgen een brief met een uitnodigingscode en een link naar de vragenlijst. Het onderzoek wordt georganiseerd om de gemeente te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over diverse lokale thema's.

Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en volledig anoniem. Het kost ongeveer vijftien minuten en kan tot en met 22 november 2026 worden afgerond. De gemeente benadrukt dat de resultaten van de peiling belangrijk zijn om de leefomgeving te verbeteren.

Kans op cadeaubon

Om deelname te stimuleren, maakt iedereen die de vragenlijst invult kans op één van de tien cadeaubonnen ter waarde van 25 euro. De bonnen worden verloot onder de deelnemers.

De Inwonerspeiling wordt elke twee jaar gehouden. De gemeente Eersel roept inwoners op om hun mening te delen en zo bij te dragen aan de toekomst van hun buurt.