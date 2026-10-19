Week van de Pleegzorg: tekort aan pleegouders in Eersel

Van 28 oktober tot en met 4 november vraagt de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Ook gemeente Eersel zet zich in voor dit initiatief. Nieuwe pleeggezinnen zijn hard nodig.

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In de Week van de Pleegzorg staan pleegkinderen en pleeggezinnen centraal. Pleegzorg biedt kinderen een tijdelijk of langdurig thuis in een ander gezin wanneer wonen bij de eigen ouders niet mogelijk is. Het aantal beschikbare pleegouders loopt terug, terwijl veel kinderen wachten op een plek.

Pleegzorg Nederland, Combinatie Jeugdzorg en regionale organisaties vragen daarom extra aandacht voor dit probleem. Gemeente Eersel ondersteunt de campagne, omdat elk kind het recht heeft om op te groeien in een zo huiselijke omgeving. Nieuwe pleeggezinnen zijn van groot belang om deze kinderen een veilige plek te bieden.

Informatie over pleegzorg

Voor wie meer wil weten over pleegzorg en de mogelijkheden om pleegouder te worden, organiseert Combinatie Jeugdzorg maandelijks informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op maandag 2 en donderdag 5 november. Meer informatie vind je op de website van Combinatie Jeugdzorg.

Bij deze bijeenkomsten krijgen geïnteresseerden uitleg over wat pleegzorg inhoudt en kunnen ze ontdekken of het bij hen past. Een informatiepakket aanvragen kan ook via de website.