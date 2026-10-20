Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Oosteind

De stroomstoring in Oosteind is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds vannacht zonder stroom. De storing begon om tien voor drie en was rond half zes ’s ochtends verholpen.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing in Oosteind, een kern binnen de gemeente Oosterhout, wordt nog onderzocht. Het ging om adressen in postcodegebieden zoals 4909AA en 4909AB.

De netbeheerder had verwacht de storing om vijf uur ’s ochtends te kunnen oplossen. Uiteindelijk duurde het iets langer en was de stroom om half zes weer hersteld.