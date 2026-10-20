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Bewoners noodopvang Waalre koken voor Wereldkeuken

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Spruitjes, gehaktbal en een stoofpeertje (foto: Karin Kamp).
Spruitjes, gehaktbal en een stoofpeertje (foto: Karin Kamp).

Op vrijdag 30 oktober organiseren bewoners van de noodopvang in Waalre de Wereldkeuken. Zij bereiden gerechten uit hun thuisland om verbinding te creëren en hun Nederlands te oefenen.

Gevonden voor jou

In de noodopvang van Waalre vindt op vrijdag 30 oktober de tweede editie van de Wereldkeuken plaats. Dit initiatief draait om het samenbrengen van mensen door middel van koken en eten. Bewoners van de opvang bereiden traditionele gerechten uit hun thuisland en delen hiermee hun culinaire cultuur.

Naast het delen van smaakvolle gerechten helpt het evenement de bewoners om hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. De avond biedt een laagdrempelige manier om verhalen en ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

Ontmoeting en verbinding
Inwoners van Waalre worden uitgenodigd om mee te eten tijdens dit bijzondere evenement. Het samen eten maakt het makkelijker om verbinding te maken en meer te leren over verschillende achtergronden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol.

Mocht je op 30 oktober niet kunnen deelnemen, dan bestaat de kans om bij een volgende editie aan te schuiven. De datum voor een nieuwe bijeenkomst wordt nog vastgesteld.

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Gemeente Waalre

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