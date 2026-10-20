Rekenkamer Waalre genomineerd voor Goudvink 2026

De Rekenkamer van Waalre is genomineerd voor de Goudvink 2026, een prijs voor het beste rekenkamerrapport. Het rapport ‘Ruimte maken voor inwoners’ onderzoekt hoe inwoners beter betrokken kunnen worden bij gemeentelijke projecten.

Gevonden voor jou

De nominatie betreft het rapport ‘Ruimte maken voor inwoners’, dat in maart vorig jaar is gepubliceerd. Het onderzoek biedt inzichten in inwonersparticipatie en belicht manieren waarop inwoners meer betrokken kunnen worden bij projecten en besluiten van de gemeente.

De Rekenkamer Waalre is een onafhankelijke groep die voor de gemeenteraad onderzoek doet naar het beleid en het bestuur van de gemeente. Met deze onderzoeken helpt de Rekenkamer om te controleren of de gemeente goed functioneert. Het rapport benadrukt het belang van leren en verbeteren binnen de gemeente.

Bijzondere aanpak

Het onderzoek ‘Ruimte maken voor inwoners’ wijkt af van eerdere onderzoeken van de Rekenkamer. In plaats van terug te kijken op afgeronde projecten, heeft de Rekenkamer dit keer lopende projecten onderzocht. Tijdens het onderzoek gaf de Rekenkamer tussentijdse feedback, zodat inzichten direct konden worden toegepast.

Wat dit onderzoek extra bijzonder maakt, is de actieve betrokkenheid van inwoners. Een groep inwoners heeft tijdens het hele proces meegedacht en ervaringen gedeeld. Hierdoor biedt het rapport niet alleen suggesties voor betere inwonersparticipatie, maar bewijst het ook de waarde van deze betrokkenheid.

Prijsuitreiking

Op 27 november wordt tijdens het najaarscongres van de Vereniging van Rekenkamers bekendgemaakt of de Rekenkamer Waalre de Goudvink 2026 wint.