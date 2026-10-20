Middag voor maatjes in Waalre op 4 november

Op woensdag 4 november organiseert Goed voor Mekaar Waalre een bijeenkomst in het Huis van Waalre. Tijdens deze middag kun je een maatje vinden of iets voor een ander betekenen. Het programma begint om twee uur en deelname is gratis.

Gevonden voor jou

Goed voor Mekaar Waalre wil mensen samenbrengen tijdens de middag ‘Met én voor elkaar’. Bezoekers kunnen hier een maatje ontmoeten of zelf hulp aanbieden, bijvoorbeeld door te helpen met koken, een taal te leren of op een huisdier te passen. Het evenement vindt plaats in het Huis van Waalre.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Aan het einde van de middag wordt gezamenlijk afgesloten met een kopje soep. De toegang is gratis, en iedereen is welkom om deel te nemen.

Ontmoeten en helpen

Het initiatief is bedoeld om mensen samen te brengen en het leven net wat leuker en gezelliger te maken. Ieder mens heeft talenten en wensen, en door elkaar te leren kennen kan een verschil worden gemaakt. Samen bereik je meer, is de gedachte achter deze middag.

Aanmelden voor het evenement kan nog tot 1 november. De organisatie vraagt deelnemers om via e-mail aan te geven wat voor soort maatje ze zoeken of wat ze zelf kunnen bieden. Ook dieetwensen kunnen worden doorgegeven, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

De middag ‘Met én voor elkaar’ biedt een laagdrempelige manier om iets te betekenen voor een ander of zelf hulp te vinden. Hopelijk zorgt deze middag voor mooie nieuwe contacten en samenwerkingen in Waalre.