Gemeente Waalre laat inwoners alcohol- en drugseffecten testen

In Waalre kunnen inwoners zaterdag ervaren wat alcohol of drugs doet in het verkeer. De gemeente organiseert een interactieve simulatie met de 3D-Tripping Car. Het doel is om vooral jongeren bewust te maken van de risico’s.

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De gemeente Waalre biedt inwoners de kans om zelf te ervaren hoe alcohol- en drugsgebruik hun rijgedrag beïnvloedt. Dit gebeurt op zaterdag 24 oktober met de 3D-Tripping Car van Responsible Young Drivers. De simulator staat in winkelcentrum Den Hof in Aalst van half elf tot half drie.

In de simulator worden verkeerssituaties nagebootst, waarbij deelnemers onder invloed lijken te rijden. Het gaat om een interactieve ervaring die laat zien hoe reactietijd, concentratie en inschattingsvermogen verslechteren. Vooral jongeren en jongvolwassenen tot ongeveer 35 jaar zijn de belangrijkste doelgroep.

Verhoogd risico in het verkeer

Drinken en rijden is een bekend probleem. Onderzoek wijst uit dat ruim een kwart van de Nederlandse bestuurders het afgelopen jaar onder invloed van alcohol heeft deelgenomen aan het verkeer. Jongvolwassenen drinken bovendien relatief vaak zwaar of overmatig, wat de kans op ongevallen vergroot.

Zelfs bij een laag alcoholpromillage wordt het reactievermogen merkbaar slechter. Door de simulatie hoopt de gemeente Waalre dat deelnemers beter begrijpen hoe gevaarlijk rijden onder invloed kan zijn. Dit moet bijdragen aan bewustere keuzes en meer verkeersveiligheid.

De 3D-Tripping Car biedt geen traditionele les of belerende boodschap, maar een praktische manier om de risico’s te ervaren. Bezoekers krijgen zo een uniek inzicht in hoe middelengebruik hun kijk op verkeerssituaties beïnvloedt.