Ex-profvoetballer Helmond Sport en Willem II veroordeeld voor canabisteelt

Ex-profvoetballer Zarko G. (43), die onder meer voor Willem II, Helmond Sport en TOP Oss speelde, is in België veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor grootschalige drugsproductie. Daarnaast moet de Nederlander een half miljoen euro aan illegale opbrengsten terugbetalen aan de Belgische staat. Dat meldt De Telegraaf.

G. is samen met een handlanger schuldig bevonden aan het kweken van grote hoeveelheden cannabis in België. Bij invallen in twee grote kwekerijen vond de politie bijna tweeduizend cannabisplanten, schrijft De Telegraaf .

In het ene pand stonden 928 planten en lag 17 kilo cannabis, in het andere stonden 950 planten. Verschillende media uit Servië melden dat de kwekerijen volgens het Belgische Openbaar Ministerie meer dan drie miljoen euro hadden kunnen opleveren.

Loopbaan als prof

G. speelde als profvoetballer de meeste wedstrijden in de eredivisie. Hij kwam het vaakst in actie bij Fortuna Sittard: in totaal 193 competitiewedstrijden. Daarnaast speelde hij voor TOP Oss, Helmond Sport en Willem II, en korte tijd voor het Engelse Blackpool FC. Hij maakte in zijn loopbaan 33 doelpunten.

Bij Willem II kwam hij zeven keer in actie, steeds als invaller. In 2014 nam hij bij de Tilburgse club afscheid als speler, omdat hij zich wilde richten op zijn maatschappelijke carrière.