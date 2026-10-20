Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Milheeze: herstel verwacht rond kwart voor elf

In Milheeze, gemeente Gemert-Bakel, is sinds vanochtend half negen een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor elf te hebben opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring in Milheeze begon om half negen vanochtend. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk, maar het gaat om postcodegebied 5763. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. Volgens de laatste informatie wordt de storing naar verwachting rond kwart voor elf opgelost.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.