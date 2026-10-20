Stroomstoring in Milheeze: herstel verwacht rond kwart voor elf

In Milheeze, gemeente Gemert-Bakel, is sinds vanochtend half negen een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor elf te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Milheeze begon om half negen vanochtend. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk, maar het gaat om postcodegebied 5763. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. Volgens de laatste informatie wordt de storing naar verwachting rond kwart voor elf opgelost.