Willem II ontslaat trainer John Stegeman na tegenvallende resultaten

Willem II heeft hoofdtrainer John Stegeman ontslagen. De club neemt afscheid van de trainer omdat de resultaten tegenvallen. De Tricolores wisten dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen.

John Stegeman werd in 2025 aangesteld als hoofdtrainer van de Tilburgers, nadat Willem II was gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Onder zijn leiding promoveerde de club terug naar de eredivisie. Daar vallen de resultaten tot nu toe tegen.

Zaterdagavond verloren de Tilburgers met 3-2 van Sparta. Daardoor staat Willem II nog altijd op de laatste plek in de eredivisie, met twee punten uit negen wedstrijden.

‘Moeilijke beslissing’

“Na de promotie naar de eredivisie was het de ambitie om met John verder te bouwen aan de sportieve ontwikkeling van Willem II”, zegt technisch directeur Freek Heerkens. “Dat maakt dit een moeilijke beslissing.”

Na een evaluatie en gesprekken met elkaar ziet de club op dit moment te weinig perspectief om de samenwerking voort te zetten. Heerkens bedankt Stegeman voor zijn inzet, de prettige samenwerking en zijn betrokkenheid bij de club.

Naast Stegeman vertrekt ook assistent-trainer Pascal Diender.