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Vergunning verleend voor voetgangerspoort in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een stalen voetgangerspoort aan de Past. Heerkensdreef.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor een poort op een locatie aan de Past. Heerkensdreef in Valkenswaard. De vergunning is op 16 oktober 2026 goedgekeurd door de gemeente. Het project valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit'.
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