Vergunning verleend voor parasol op terras in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het ingraven van een parasolvoet op het terras van Brownies&downieS aan de Markt.

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Het besluit is op 16 oktober genomen en valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hiermee mag op het terras aan de Markt 10 een parasolvoet worden geplaatst. Dit maakt het terras geschikt voor een vaste parasol, wat de inrichting van het terras verandert.