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Bouw van extra verdieping woning in Valkenswaard goedgekeurd

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de bouw van een extra verdieping aan een woning aan de Bosstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een opbouw op de eerste verdieping aan de achterkant van de woning. Bij het besluit zijn verschillende onderdelen betrokken, waaronder een binnenplanse afwijking en een omgevingsplanactiviteit. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis in Valkenswaard.

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