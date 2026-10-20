Veldhoven wil grond verkopen voor woningbouw in Gehucht-Noord

De gemeente Veldhoven wil grond in het projectgebied Gehucht-Noord verkopen aan Compaan Vastgoed B.V. Het gaat om 6.379 vierkante meter voor de bouw van 34 woningen en een parkeerhof.

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De verkoop hangt samen met een bouwclaim die is ontstaan door plannen rond de locatie Locht 66A en de ontwikkeling van HOV4, een hoogwaardig openbaar vervoersproject. Door deze verkoop kan de gemeente haar doelstellingen voor HOV4 realiseren. De grond wordt zonder selectieprocedure verkocht, omdat Compaan Vastgoed de enige serieuze gegadigde is. Dit is vastgelegd in een eerder ondertekende overeenkomst.