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Lindeboom aan Vorsterdijk in Nuenen mag worden gekapt

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het kappen van een lindeboom op de hoek van de Vorsterdijk en de Opwettenseweg. De vergunning is op 16 oktober 2026 bekendgemaakt.

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De boom staat op een kruispunt in Nuenen en mag worden verwijderd na goedkeuring van de gemeente. De vergunning is een dag na de bekendmaking in werking getreden.

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