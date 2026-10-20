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De Mortel: toestemming voor dakopbouw aan St.-Antoniusstraat
In De Mortel is toestemming verleend voor het plaatsen van een dakopbouw aan de St.-Antoniusstraat 24. Het besluit is op 9 oktober 2026 vastgesteld.
De dakopbouw valt onder een activiteit binnen het omgevingsplan. Dit soort aanpassingen aan een gebouw moeten voldoen aan de regels voor ruimtelijke ordening in de gemeente. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd.
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