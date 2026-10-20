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Zonnepanelen toegestaan op twee locaties in Waalre
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op twee locaties: Molenstraat 11 en Oude Kerkstraat 1. Het besluit is op 13 oktober 2026 verzonden.
De vergunning maakt het mogelijk om zonnepanelen te installeren op de genoemde adressen in Waalre. De vergunning treedt automatisch in werking vier weken na de verzenddatum, tenzij binnen die termijn een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechter.
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