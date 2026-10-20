Doodlopend zandpad in Someren niet langer openbaar

De gemeenteraad van Someren heeft besloten om een doodlopend zandpad aan de Scheidingsweg niet langer openbaar toegankelijk te maken.

Gevonden voor jou

Het gaat om een zandpad dat officieel bekend staat als sectie G, nummer 3404 in Someren. Het pad wordt onttrokken aan de openbaarheid, wat betekent dat het niet meer vrij toegankelijk is voor verkeer. Dit besluit is genomen door de gemeenteraad van Someren.