Advertentie
Jaarlijks evenement krijgt groen licht in Sint-Michielsgestel
Er is een vergunning verleend voor een jaarlijks terugkerend evenement aan het Mugheuvelsteegje in Sint-Michielsgestel. Het besluit is op 16 oktober 2026 verzonden en maakt een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan mogelijk.
De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat het evenement niet binnen de standaardregels van het omgevingsplan past. De locatie bevindt zich tegenover huisnummer 1 aan het Mugheuvelsteegje. Het besluit is voorbereid volgens een normale procedure.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie