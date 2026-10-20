Navigatie overslaan
Ontdek

Jaarlijks evenement krijgt groen licht in Sint-Michielsgestel

Er is een vergunning verleend voor een jaarlijks terugkerend evenement aan het Mugheuvelsteegje in Sint-Michielsgestel. Het besluit is op 16 oktober 2026 verzonden en maakt een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan mogelijk.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat het evenement niet binnen de standaardregels van het omgevingsplan past. De locatie bevindt zich tegenover huisnummer 1 aan het Mugheuvelsteegje. Het besluit is voorbereid volgens een normale procedure.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.