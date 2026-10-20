Jaarlijks evenement krijgt groen licht in Sint-Michielsgestel

Er is een vergunning verleend voor een jaarlijks terugkerend evenement aan het Mugheuvelsteegje in Sint-Michielsgestel. Het besluit is op 16 oktober 2026 verzonden en maakt een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan mogelijk.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat het evenement niet binnen de standaardregels van het omgevingsplan past. De locatie bevindt zich tegenover huisnummer 1 aan het Mugheuvelsteegje. Het besluit is voorbereid volgens een normale procedure.