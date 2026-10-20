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Maatwerkvoorschriften voor PreZero in Waalwijk vanwege geluid
De gemeente Waalwijk heeft maatwerkvoorschriften opgelegd aan afvalverwerker PreZero aan de Sluisweg in Waalwijk. Het besluit is genomen vanwege het aspect geluid.
De maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het besluit is op 16 oktober 2026 verzonden. PreZero kan hiermee aangepaste regels toepassen die specifiek zijn afgestemd op de situatie aan de Sluisweg. Dit moet ervoor zorgen dat de geluidsbelasting beter wordt beheerst.
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