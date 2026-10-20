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Raadsvergadering Oosterhout op 10 november

De gemeenteraad van Oosterhout vergadert op dinsdag 10 november om half vier ’s middags in het stadhuis. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats in de raadszaal aan het Slotjesveld 1 in Oosterhout. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de bijeenkomst live volgen of later terugkijken via de website van de gemeente. Op dezelfde website staan ook alle stukken die de gemeenteraad bespreekt.

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