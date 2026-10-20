Boerderij in Haps wordt gesplitst in drie woningen

In Haps is een vergunning verleend voor het splitsen van een boerderij aan de Kalkhofseweg in drie zelfstandige woningen. Het besluit is op 13 oktober genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De boerderij wordt aangepast, ondanks dat dit in strijd is met de ruimtelijke regels. De locatie is gelegen aan de Kalkhofseweg 28 in Haps. Het besluit en de bijbehorende documenten liggen vanaf 21 oktober ter inzage.