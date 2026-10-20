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Oliebollenkraam keert terug op Pastoor de Vochtplein in Sambeek
Van 3 december tot en met 10 januari staat er een oliebollenkraam op het Pastoor de Vochtplein in Sambeek, vlak bij Eetcafé de Gouden Leeuw. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een standplaatsvergunning verleend.
De vergunning is op 15 oktober verleend en geldt voor een periode van ruim vijf weken. De oliebollenkraam is een vertrouwde verschijning in de feestmaand en biedt lekkernijen aan op deze centrale locatie in Sambeek.
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