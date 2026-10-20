Adviescommissie bespreekt bezwaren in Heeze

De Adviescommissie voor bezwaarschriften van de A2-gemeenten komt dinsdag bijeen in het dorpshuis in Heeze. Op de agenda staan vier bezwaren tegen besluiten van colleges van burgemeester en wethouders.

Gevonden voor jou

De openbare hoorzitting vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2026 in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. De vergadering start om zeven uur ’s avonds en behandelt bezwaren uit de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard.

Het eerste bezwaar is gericht tegen het besluit van de gemeente Heeze-Leende om een handhavingsverzoek af te wijzen. Dit verzoek ging over het gebruik van een gebouw aan de Julianastraat 1 in Heeze door Stichting Protestants Gemeentecentrum.

Bezwaren tegen dwangsommen

Om half acht komt een bezwaar aan bod tegen de gemeente Cranendonck. Het betreft een opgelegde last onder dwangsom vanwege overtredingen bij bebouwing en verharding op een perceel aan de Goorstraat 23c in Soerendonk. Om acht uur volgt een bezwaar over de gedeeltelijke openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid.

Het laatste bezwaar, om half negen, gaat over een besluit van de gemeente Valkenswaard. Hier is een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van een deel van een achtertuin als speeltuin en een aanbouw voor een kinderdagverblijf aan de Leenderweg 84.

De agenda van de hoorzitting kan nog wijzigen. Toehoorders wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften.