Advertentie
Vergunning voor plaatsen van voorwerpen in Breda
Op de Claudius Prinsenlaan in Breda mag van 19 tot en met 25 oktober voorwerpen worden geplaatst. De vergunning hiervoor is verleend door de gemeente.
Het gaat om het plaatsen van voorwerpen op de Claudius Prinsenlaan, ter hoogte van nummer 12. Dit mag dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds. De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van Breda.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie