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Vergunning voor plaatsen van voorwerpen in Breda

Op de Claudius Prinsenlaan in Breda mag van 19 tot en met 25 oktober voorwerpen worden geplaatst. De vergunning hiervoor is verleend door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om het plaatsen van voorwerpen op de Claudius Prinsenlaan, ter hoogte van nummer 12. Dit mag dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds. De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van Breda.

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