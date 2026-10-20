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Verlenging omgevingsvergunning voor containers bij basisschool Eindhoven

De vergunning voor tijdelijke containers achter een basisschool in Eindhoven is verlengd.

Gevonden voor jou

Het gaat om tijdelijke huisvesting met containers bij een vrije basisschool aan het Mimosaplein. De aanvraag betreft bouwtechnische en ruimtelijke aanpassingen. De verlenging van de vergunning is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien of aangevochten.

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