Burgemeester Cranendonck scherpt aanpak overlast aan

De burgemeester van Cranendonck heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld om overlast en verstoringen van de openbare orde in de gemeente tegen te gaan. De regel maakt het mogelijk gebiedsverboden, groepsverboden en meldingsplichten op te leggen aan overlastgevers.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft te maken met een toename van meldingen van overlast en strafbare feiten, vooral in de kleine en landelijke dorpskernen. Dit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers. De nieuwe beleidsregel biedt de burgemeester een duidelijk kader om maatregelen zoals gebiedsverboden in te zetten. Deze verboden richten zich op personen die herhaaldelijk de openbare orde verstoren.

Gebiedsverboden kunnen worden opgelegd voor drie maanden en in sommige gevallen verlengd worden tot maximaal twaalf maanden. Ook kan een meldingsplicht worden ingesteld, waarbij overlastgevers zich op vaste tijden moeten melden. Deze maatregelen zijn bedoeld om de openbare orde te beschermen en de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren.