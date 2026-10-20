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Horecabedrijf Dönder Center vraagt terrasvergunning aan in Eindhoven

Horecabedrijf Dönder Center in Eindhoven heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning. Het gaat om een terras tegen de gevel van het pand aan de Korianderstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 15 oktober 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het betreft het gebruik van openbare ruimte voor een gevelterras. Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage.

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