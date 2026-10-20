Gemeente Loon op Zand stelt nieuw participatiebeleid vast

De gemeente Loon op Zand heeft een nieuw participatiebeleid vastgesteld. Hiermee wil de gemeente inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties beter betrekken bij beleid en projecten. Het beleid is samen met inwoners ontwikkeld en legt de nadruk op duidelijke afspraken en wederzijds vertrouwen.

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Het nieuwe participatiebeleid richt zich op een bredere en meer gestructureerde samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het doel is om participatie een vast onderdeel te maken van gemeentelijke processen, van ruimtelijke ontwikkelingen tot beleid over zorg en ondersteuning. Inwoners kunnen vanaf de start van projecten meedenken en hun ideeën delen. Daarnaast is er aandacht voor specifieke groepen, zoals jongeren en inwoners die moeilijker bereikbaar zijn.

Een participatieverordening, waarin de regels en verwachtingen concreet worden vastgelegd, wordt ook opgesteld. Dit komt voort uit landelijke wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Versterking Participatie op Decentraal Niveau. De gemeente benadrukt dat participatie niet alleen gaat om informeren, maar ook om luisteren, samenwerken en waar mogelijk meebeslissen.