Dorpshuis De Bolderik tijdelijk trouwlocatie in Sleeuwijk

Vanaf 1 oktober 2026 is dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk tijdelijk aangewezen als officiële trouwlocatie. Het besluit geldt tot uiterlijk 1 maart 2028.

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De gemeente Altena heeft besloten om dorpshuis De Bolderik aan de Nanningh Keyserstraat 2 als trouwlocatie te gebruiken. Het gebouw voldoet aan de criteria voor een officiële trouwlocatie, ook wel 'huis der gemeente' genoemd. Het besluit is genomen door de teammanager van Team Publiek namens het college van burgemeester en wethouders. De aanwijzing is tijdelijk en is vanaf 1 oktober 2026 geldig.