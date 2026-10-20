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De Werf in Woudrichem tijdelijke trouwlocatie vanaf september 2026

De Werf in Woudrichem is vanaf 21 september 2026 tijdelijk aangewezen als trouwlocatie. Dit geldt tot uiterlijk 1 maart 2028, vanwege de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk.

Gevonden voor jou

De Werf, gelegen aan het Raadhuisplein in Woudrichem, wordt tijdelijk gebruikt voor gratis en administratieve huwelijken en het registreren van partnerschappen. De locatie voldoet aan de eisen die de gemeente Altena stelt aan een trouwlocatie. De aanwijzing geldt voor de duur van de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk.

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