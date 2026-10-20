Wijzigingen in verordening starterslening Asten vastgesteld

De gemeenteraad van Asten heeft wijzigingen in de verordening voor startersleningen vastgesteld. Deze aanpassingen maken het onder andere mogelijk om een lening aan te vragen voor zelfbouw op kleine percelen.

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Met de wijzigingen wordt de regeling uitgebreid voor mensen die een eigen woning willen kopen of bouwen in Asten. Zo kunnen starters nu ook een lening aanvragen voor zelfbouw op een perceel tot 225 vierkante meter. Voor tweekappers of rijwoningen geldt een uitzondering, waarbij percelen tot 227 vierkante meter in aanmerking komen, mits een vergelijkbaar perceel in de buurt voldoet aan de limiet van 225 vierkante meter.

Bovendien moeten aanvragers een aantoonbare binding hebben met de gemeente. Dit kan door er twee jaar onafgebroken te wonen, er in het verleden twee jaar te hebben gewoond, of door een vaste baan te hebben bij een werkgever in Asten. De wijzigingen gaan in de dag na publicatie van de nieuwe verordening.