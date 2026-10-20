Stroomstoring treft Heeze en Leende: minder dan 1.000 adressen getroffen

In Heeze en Leende zijn sinds vanochtend minder dan 1.000 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond half tien en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in deze regio, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is. Het gaat om een storing in meerdere postcodegebieden, waaronder 5591DA en 5595AA.

Door de storing zitten verschillende delen van Heeze en Leende zonder elektriciteit. Naar verwachting kunnen getroffen adressen vanmiddag weer stroom gebruiken.