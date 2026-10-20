Afsluiting Bergeijksedijk in Valkenswaard voor werkzaamheden

De Bergeijksedijk in Valkenswaard is van maandag 2 november tot en met maandag 30 november 2026 afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. De weg is gedurende deze periode niet toegankelijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

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De afsluiting geldt tussen de N69 in Valkenswaard en de gemeentegrens met Bergeijk, ter hoogte van de brug over de Beekloop. Tijdens de werkzaamheden worden het asfalt en de bermen grondig aangepakt. Ook wordt een houten geleiderail geplaatst.

Daarnaast wordt de maximumsnelheid op de weg verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Deze aanpassing sluit aan bij de snelheid op de Fressevenweg in Bergeijk. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, worden extra maatregelen genomen zoals het aanleggen van drempels, het gelijkwaardig maken van kruispunten en nieuwe wegmarkeringen.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid

De aanpassingen op de Bergeijksedijk maken deel uit van de zogenoemde nulplusmaatregelen. Deze zijn opgesteld in samenhang met de aanleg van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd. Het doel is om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de regio te vergroten.

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer omgeleid via de N69 en N397. De omleidingsroute wordt duidelijk aangegeven met borden. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad langs de Bergeijksedijk.