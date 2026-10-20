Adviescommissie buigt zich over bezwaren in A2-gemeenten

De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten komt op 27 oktober bijeen in Heeze. Tijdens de openbare hoorzitting worden bezwaren behandeld tegen besluiten van de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard.

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De vergadering vindt plaats in Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. Op de agenda staan vier zaken waarbij inwoners bezwaar hebben gemaakt tegen besluiten van colleges van burgemeester en wethouders.

Om 19.00 uur wordt een bezwaar behandeld tegen het besluit van de gemeente Heeze-Leende om een handhavingsverzoek af te wijzen. Dit verzoek ging over het gebruik van een gebouw aan de Julianastraat in Heeze door Stichting Protestants Gemeentecentrum.

Meerdere gemeenten betrokken

Een half uur later buigt de commissie zich over een bezwaar tegen een last onder dwangsom van de gemeente Cranendonck. Dit betreft overtredingen met bebouwing en verharding op een perceel aan de Goorstraat in Soerendonk.

Om 20.00 uur staat een bezwaar op de agenda over een gedeeltelijke openbaarmaking van documenten door Cranendonck. Deze zaak vloeit voort uit een verzoek op grond van de Wet open overheid.

Als laatste wordt om 20.30 uur een bezwaar besproken tegen een omgevingsvergunning in Valkenswaard. Deze vergunning betreft het gebruik van een achtertuin als speeltuin en een aanbouw voor een kinderdagverblijf aan de Leenderweg.

De agenda kan tot op de dag van de hoorzitting nog wijzigen. Toehoorders wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten.