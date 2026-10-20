Brabant zoekt Talent Festival helpt werkzoekenden

Op donderdag 29 oktober vindt in het Evoluon in Eindhoven het Brabant zoekt Talent Festival plaats. Dit gratis evenement biedt inwoners van Zuidoost-Brabant inspiratie en praktische hulp bij het zoeken naar werk of een carrièreswitch. Bezoekers kunnen kennismaken met werkgevers, opleidingen en deelnemen aan workshops om hun kansen te vergroten.

Gevonden voor jou

Het festival richt zich op iedereen die op zoek is naar een baan, een nieuwe richting wil inslaan of zich wil oriënteren op de mogelijkheden in de regio. Jong en oud zijn welkom, of je nu net van school komt, na een periode weer aan het werk wilt of nieuwsgierig bent naar de banen van de toekomst. Werkgevers en opleidingen uit diverse sectoren, zoals techniek, bouw, zorg en horeca, zijn aanwezig.

Bezoekers kunnen niet alleen informatie krijgen, maar ook beroepen zelf ervaren. Zo is er een vrachtwagensimulator en kun je via Virtual Reality kennismaken met zorgwerkzaamheden. Daarnaast zijn er workshops over sollicitatievaardigheden en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij het vinden van werk. Het loopbaanplein biedt persoonlijk advies en praktische hulp.

Loopbaanplein en International Desk

Op het loopbaanplein staan cv-dokters klaar om je cv te controleren en kun je een professionele profielfoto laten maken. Adviseurs geven tips over presentatie, kleding en solliciteren. Samen met loopbaanadviseurs ontdek je je talenten en mogelijke stappen richting werk of ontwikkeling. Voor internationale inwoners is er een speciale International Desk.

Praktische informatie

Het Brabant zoekt Talent Festival vindt plaats op donderdag 29 oktober van drie uur tot zeven uur ’s avonds in het Evoluon in Eindhoven. De toegang is gratis, en het evenement is bedoeld voor inwoners van heel Zuidoost-Brabant die hun carrière een boost willen geven.