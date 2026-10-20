Schuren in Waalre gesloten na vondst wapens en drugsmaterialen

De gemeente Waalre heeft twee schuren aan de Broekweg gesloten. In de ene schuur werden wapens gevonden, in de andere materialen voor drugsproductie. De sluitingen volgen op een politieactie in augustus.

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Op last van de burgemeester heeft de gemeente Waalre donderdag 15 oktober twee schuren aan de Broekweg verzegeld. De ene schuur is voor drie maanden dicht vanwege de vondst van wapens. De andere blijft zes maanden gesloten omdat er spullen zijn aangetroffen die gebruikt worden bij het maken van drugs.

De sluiting is een direct gevolg van een politieactie op 20 augustus, waarbij diverse loodsen en schuren in Waalre werden doorzocht. Tijdens deze actie zijn de verboden materialen ontdekt, wat heeft geleid tot het ingrijpen van de gemeente.

De schuren zijn inmiddels verzegeld, waardoor toegang niet meer mogelijk is. Het gaat om een maatregel die de gemeente vaker toepast bij overtredingen van wet- en regelgeving, zoals in dit geval het bezit van wapens en drugsmaterialen.

De gemeente roept inwoners op om misstanden te blijven melden, bijvoorbeeld illegale activiteiten of andere verdachte zaken. Dit kan anoniem via Meld Misdaad Anoniem of bij het politieteam in de buurt.