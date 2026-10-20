Houtoogst in bos bij Meertjesven in Waalre

Bosgroep Zuid Nederland start deze winter met de houtoogst in het bos rondom het Meertjesven in Waalre. Bij deze werkzaamheden worden bomen verwijderd om het bos gezonder te maken en ruimte te geven aan jonge bomen. De houtoogst maakt deel uit van het Integraal beheerplan bos- en natuurgebieden van de gemeente. Voor belangstellenden is er op maandag 26 oktober een excursie.

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De bossen in Waalre zijn volgens Bosgroep Zuid Nederland eentonig, met veel dezelfde bomen van gelijke leeftijd. Dit is ongunstig voor planten en dieren die juist profiteren van meer variatie. Door bomen te kappen en snoeien, komt er meer ruimte voor jonge aanplant en ontstaat een diverser bos. Dit maakt de natuur beter bestand tegen klimaatverandering.

Naast het verbeteren van de structuur van het bos, worden ook veiligheidsmaatregelen genomen. Langs wandelpaden worden dode bomen en takken weggehaald om gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij calamiteitenpaden voor hulpdiensten wordt brandbaar naaldhout aan de randen verwijderd. Dit verkleint de kans dat een eventuele brand zich snel verspreidt.

Bescherming van dieren en planten

Voor de houtoogst is een speciale Flora en fauna Quickscan uitgevoerd. Beschermde soorten zijn in kaart gebracht en worden ontzien. Ook blijft voldoende ‘dood hout’ in het bos liggen, omdat dit van groot belang is voor insecten, vogels en planten. Hierdoor blijft het bos aantrekkelijk voor verschillende diersoorten.

Op maandag 26 oktober om vier uur ’s middags organiseert Bosgroep Zuid Nederland een excursie voor geïnteresseerden. Tijdens de wandeling wordt meer uitleg gegeven over de werkzaamheden en het doel ervan. De exacte startlocatie wordt na aanmelding per e-mail gedeeld.