Veel belangstelling voor plannen Noordrand Waalre

De gemeente Waalre heeft tijdens een bijeenkomst op 2 september de voortgang en eerste inzichten gedeeld over de uitwerking van de Noordrand. Deze plannen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Waalre 2040. Ongeveer 150 mensen waren aanwezig, waaronder inwoners en ondernemers.

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Bij de uitwerking van de Noordrand komen verschillende thema’s samen, zoals woningbouw, natuur en mobiliteit. Doel is om een totaalbeeld te vormen van de effecten van toekomstige ontwikkelingen op de leefomgeving. Hiermee wil de gemeente zorgen dat Waalre een groene en vitale woongemeente blijft.

De bijeenkomst ging niet over specifieke projecten, maar richtte zich op de brede uitwerking van de visie. Onderwerpen zoals landschap, voorzieningen en werklocaties stonden centraal. Voor gebieden als Ekenrooi Noord en bedrijventerrein De Voldijn zijn uitgangspunten gepresenteerd, maar er lopen nog geen concrete projecten.

Groene toekomst centraal

Inwoners hebben aangegeven dat zij de Noordrand graag zien als een groen en bosrijk gebied met aandacht voor natuur en biodiversiteit. Tegelijkertijd zijn zorgen geuit over wateroverlast, verkeersdrukte en het behoud van het dorpse karakter. Deze input wordt gebruikt om een voorkeursscenario voor het landschap verder uit te werken.

Ook mobiliteit is een belangrijk thema. Er zijn aandachtspunten opgehaald voor het toekomstige langzaamverkeersnetwerk, dat fietsen en wandelen in de regio moet verbeteren. Voor sommige vraagstukken is nog aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving of gesprekken met betrokkenen.

Vervolg en besluitvorming

De gemeente werkt de komende maanden verder aan een conceptdocument voor de uitwerking van de Omgevingsvisie. Dit wordt in januari 2027 ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie indienen. Na verwerking van deze reacties besluit de gemeenteraad naar verwachting in april 2027 over de definitieve uitwerking.

Een samenvatting van de input van inwoners en betrokkenen is te vinden op de website van de gemeente Waalre.