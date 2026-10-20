Huizen in Waalre tonen duurzame oplossingen

Op zaterdag 31 oktober en 7 november openen duurzame woningen in Waalre hun deuren. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route kun je zien hoe bewoners hun huizen hebben verduurzaamd.

Gevonden voor jou

Huiseigenaren in Waalre laten op twee zaterdagen zien hoe zij hun woningen energiezuinig hebben gemaakt. Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route kun je een kijkje nemen en ontdekken welke maatregelen geschikt zijn voor jouw woning. Van zonnepanelen tot isolatie, alles komt aan bod.

De open dagen bieden een unieke kans om te leren van de ervaringen van bewoners. Hoe werkt een warmtepomp in de praktijk? Wat zijn de kosten en voordelen van HR++-glas? Je kunt je vragen stellen en praktijkverhalen horen van mensen die zelf hun huis hebben aangepast.

Verschillende soorten woningen

Er zijn allerlei typen huizen te bezoeken, van appartementen en tussenwoningen tot vrijstaande huizen en boerderijen. De verduurzamingsmaatregelen variëren per woning. Denk aan vloer- en dakisolatie, zonnepanelen, ventilatie of een thuisbatterij voor het opslaan van energie.

De open dagen zijn gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Zo kunnen de huiseigenaren rekening houden met het aantal bezoekers. Meer informatie en een overzicht van deelnemende woningen vind je op de website van de Duurzame Huizen Route.