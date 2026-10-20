Alzheimer Café in Dommelen over mantelzorg

Op dinsdag 27 oktober is Maria Grijpma te gast bij het Alzheimer Café in Dommelen. Zij deelt haar ervaringen als mantelzorger en haar jarenlange werk in de gezondheidszorg. De avond vindt plaats in café zaal De Dommelstroom en begint om half acht.

Gevonden voor jou

Het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre biedt op 27 oktober een avond vol inzichten over mantelzorg. Maria Grijpma, schrijfster en voormalig verpleegkundige, zal haar ervaringen delen met het publiek. Met haar 40 jaar in de gezondheidszorg, waarvan zeven jaar in de terminale thuiszorg, heeft zij veel mensen begeleid en een unieke kijk ontwikkeld op het leven als mantelzorger.

Maria is naast mantelzorger ook trainer en auteur. Ze schrijft boeken waarin ze haar levenservaringen vastlegt, en ze combineert die kennis met haar praktijkervaring. Haar bijdrage belooft een interessante avond te worden voor iedereen die meer wil leren over de uitdagingen en voldoening van mantelzorg.

Programma en locatie

Het Alzheimer Café wordt gehouden in café zaal De Dommelstroom aan de Bergstraat 32 in Dommelen. De zaal opent om zeven uur ’s avonds, waarna het programma om half acht begint. Het duurt tot ongeveer negen uur en de toegang is gratis.

Het evenement is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het thema mantelzorg, of zelf mantelzorger is. Het biedt niet alleen informatie, maar ook ruimte voor herkenning en uitwisseling van ervaringen.