Gemeenteraad bespreekt belangrijke plannen in Chaam

Op donderdag 29 oktober vergadert de gemeenteraad van Alphen-Chaam over diverse onderwerpen. De bijeenkomst is openbaar en start om 19.30 uur in C.C. Taxandria in Chaam. Belangrijke agendapunten zijn onder andere omgevingsplannen en een begrotingswijziging.

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Tijdens de vergadering worden verschillende onderwerpen besproken, waaronder de oprichting van het landelijk centrum Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2). Dit centrum moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen tijdens een crisis dezelfde informatie hebben en dat er regio-overstijgende hulp kan worden ingezet.

Ook staan er omgevingsplannen op de agenda. Het plan voor Terover 23-23a in Alphen voorziet in de beëindiging van een bedrijf, de omzetting van de bedrijfswoning naar een reguliere woning en een extra woning in een bestaande langsdeelschuur. Het omgevingsplan voor St. Janstraat 17 in Alphen gaat over de beëindiging van een agrarisch bedrijf, de sloop van agrarische gebouwen en de realisatie van drie nieuwe woningen, waarvan één in een bestaande schuur.

Begrotingswijziging De Baronie

Verder wordt een wijziging in de begroting van regio De Baronie besproken. Door verschuivingen van taken binnen Regio West-Brabant komen sommige verantwoordelijkheden bij De Baronie te liggen. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de aangepaste begroting.

De vergadering is openbaar en inwoners mogen hun mening geven over de onderwerpen via het zogenaamde spreekrecht. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met de griffier. De agenda en stukken zijn vooraf in te zien via de website van de gemeente.

De vergadering is live te volgen en kan achteraf worden teruggekeken via de gemeentelijke kanalen. Daarbij is het mogelijk om per spreker te luisteren.